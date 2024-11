Tallinas šosejas malā atrasts jūras ērglis izgājis rehabilitācijas kursu Madonas novadā

Jūras ērgļi ir nometnieki - visa gadu tie uzturas ligzdošanas rajonos vai to tuvumā. Ligzdošanas periodā tie pārtiek no zivīm un ūdenstilpēs sastopamajiem putniem. Savukārt, rudens un ziemas periodā to pamatbarība ir bojā gājuši dzīvnieki.