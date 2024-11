"Kas jums kaiš? Esmu piedzēries!" slimnīcas Latvijā katru dienu noslogo liels skaits alkoholiķu - situācija ir nožēlojama

Absolūtu vairumu izmaksu sedz valsts, bet ir kaut kāda daļa, kas pacientam jāsedz pašam – līdzmaksājums. Šādi pacienti, atzīst ārsts, nekādus līdzmaksājumus reti, kad veic un slimnīcai paliek parādā lielas naudas summas. “Tas, ka viņš nav samaksājis par iepriekšējo reizi, vai par iepriekšējām reizēm, nedrīkst būt arguments tam, kāpēc viņam nedrīkst sniegt palīdzību, jo uz to brīdi viņa stāvoklis ir akūts.” Savukārt ir skaidrs, ka cikls tā pat turpināsies. “Ne viņš pārtrauks to savu nepareizu uzvedību, kuras dēļ nokļūst slimnīcā, un drīzāk jau arī, ka viņš nesamaksās parādus. Parādi sasniedz pat vairākus tūkstošus eiro,” informē Stašinskis. Slimnīcai nākas segt visus izdevumus no sava, kā Stašinskis min, tā jau nelielā budžeta, un maz ticams, ka šādi pacienti kādreiz atmaksās savus parādus.