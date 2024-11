Vai vilki Latvijas mežos kļuvuši bīstamāki? Skaidro biologs Vilnis Skuja

Kā piemēru vilka bezbailībai cilvēku priekšā redaktore publicējusi video no Ziemeļkurzemes, kurā redzams vilks, kas nebaidās no meža tehnikas un dienas laikā, netraucēts, izpēta teritoriju netālu no mežstrādniekiem. Jāpiemin, ka līdzīgs video sabiedrībā izraisīja ažiotāžu 2021. gada 17. jūnijā, kad harvestera operators Zintis Ventspils novadā nofilmēja vilku, kurš lēnā gaitā šķērsoja cirsmu un vēroja mežistrādes darbinieku.