Evika Siliņa neizslēdz iespēju, ka viņas vadītajā valdībā varētu tikt nomainīts kāds no ministriem

Bet par iespējamu koalīcijas paplašināšanu ar "Apvienoto sarakstu" (AS) Siliņa sacīja, ka to publiski izteicis viens AS pārstāvošs deputāts no Saeimas kanceles. "Bet nē, es šobrīd neesmu tādas koalīcijas paplašināšanas sarunas vērtējusi, ka tieši šobrīd tās būtu jāveic," raksta "LSM".