Saeima varētu atbalstīt Kasparu Pudānu NBS komandiera amatā

Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likumu Saeima NBS komandieri apstiprina amatā uz četriem gadiem un atbrīvo no amata pēc Valsts prezidenta priekšlikuma. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izvirzījis Pudāna nomināciju, paužot: "Sagaidu no nākamā Nacionālo bruņoto spēku komandiera skaidru un efektīvu rīcību valsts aizsardzības stiprināšanā. Lai to panāktu svarīgi ir pilnveidot mūsu atturēšanas un aizsardzības spējas uz zemes, gaisā, jūrā, kibertelpā, motivējot ikvienu karavīru, iedrošinot iedzīvotājus, attīstot tehnoloģijas un strādājot kopā plecu pie pleca ar NATO sabiedrotajiem."