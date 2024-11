Skolu budžeti zem lupas: gandrīz trešdaļai nemainīgs finansējums mācību līdzekļiem

Skolēnu mācību līdzekļus, tostarp grāmatas, darba burtnīcas, mācību procesā izmanto skolēni, un šim mērķim finansējumu aprēķina un no valsts budžeta piešķir par katru skolēnu. Savukārt, metodiskos materiālus mācību procesā izmanto pedagogi, un to izstrādei piešķirts finansējums no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem - kopā 9,5 miljonu eiro apmērā līdz 2028.gadam.