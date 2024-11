Kur aiziet un ko redzēt? Kailais galerists, pārsteidzošās tējkannas un pilskunga Lancmaņa retrospekcija: izstāžu ceļvedis

“Glezniecībā nevaru nodarboties tikai ar skaistu ainavu attēlošanu – man ir nepieciešamība izteikt to, ko jūtu un domāju. Slepkavības, kari, revolūcijas un epidēmijas spēj mainīt gan atsevišķu cilvēku, gan veselu tautu likteņus, līdz ar to izstādē turpinu arī drūmo tēmu par Nāves deju. Jaunā glezna ar grūto nosaukumu “Zemnieki no saplīsušā karuseļa kopā ar Nāves kareivjiem krīt Nezināmības bedrē” ir pārdomas par to, ka nelaimes un posts diemžēl turpinās. Latviešu zemnieki un karuselis atspoguļo nedrošības situāciju, kādā mēs dzīvojam blakus kaimiņvalstij, bet Nezināmības bedre ir simbols tam, ka būtībā stāvam pie tā, ko nevaram prognozēt, pie tā, kas ir sajūtās draudošs, nezināms un neomulīgs,” atklāj mākslinieks.