Valsts prezidents Rinkēvičs pasniedz Triju Zvaigžņu ordeņus; apbalvoto skaitā divkārtējais paraolimpiskais čempions, jātnieks Rihards Snikus

Latvijas parasportists Rihards Snikus ar zirgu "King of the Dance" šā gada septembrī Parīzes paralimpisko spēļu paraiejādes sacensībās brīvā stila disciplīnā "Grade I" grupā izcīnīja pirmo vietu, bet pirms tam viņš kļuva par paralimpisko spēļu čempionu paraiejādes sacensībās "Grade I" grupā. Tokijas paralimpiskajās spēlēs Snikus ar "King of the Dance" izcīnīja sudraba medaļu abās šajās disciplīnās.