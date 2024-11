Rūta Ežerskiene: vai lepnums par savas valsts sasniegumiem var palīdzēt tās attīstībā?

Latvija 2024. gada Starptautiskajā inovāciju indeksā ieņem 42. vietu no kopumā 133 valstīm, savukārt pēc inovācijām infrastruktūrā – 33. vietu. Latvija izceļas ar attīstītu 5G tīkla pārklājumu, dažādām jaunām tehnoloģijām, kā arī finanšu tehnoloģiju inovācijām. Finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumi sastāda 29 % no visiem jaunuzņēmumiem Latvijā, radot jaunus risinājumus maksājumu pieņemšanā, datu un IT risinājumos, P2P finansēšanā, kā arī kripto un blokķēžu pakalpojumos. Jaunus finanšu tehnoloģiju pakalpojumus rada arī bankas, bieži kopā ar fintech uzņēmumiem, padarot klientiem ikdienas darbības vienkāršākas un ātrākas. Piemēram, jau 2016. gadā bija iespēja norēķināties ar viedtālruni (pirms "Apple Pay" un "Google Pay"), savukārt jau 2019. gadā varēja atvērt bankas kontu attālināti, izmantojot biometrijas datus – selfiju. Šāda funkcija vēl joprojām nav pieejama daudzās lielvalstīs.