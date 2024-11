Dobelē dzimusī liepājniece Nataļja ir vairāk latviete nekā daudzi kopā

Nataļjai kādreiz pat sagādā gandarījumu iesaistīties diskusijā ar latviešiem, skaidri pasakot, ko domā par šo situāciju: “Zini, esmu nokārtojusi pilsonību, man tā netika dota kopš dzimšanas, bet es to ieguvu. Esmu iemācījusies visu, kas bija jāapgūst. Es varbūt labāk zinu visu Latvijas vēsturi un, iespējams, esmu lielāka valodas un kultūras aizstāve nekā tu, un tieši tāpēc no malas redzu, ko jūs paši darāt ar savu valodu un kultūru. Jūs visiem gribat izdabāt. Esat ļoti maza tauta pasaules mērogā. Vai tiešām domājat, ka šis mazais zemes pleķītis jums būs visu laiku, skatoties uz globālajām tendencēm? Uz to vienmēr kāds skatīsies, kāds gribēs iekarot.”