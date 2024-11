Satversmes aizsardzības birojs atradis jaunu mājvietu — netālu no Brasas cietuma bijušajā kara hospitālī

Īpaša liecība par to, ka ēkā kādreiz atradusies kara slimnīca, ir telpās izvietoto zāļu nosaukumi. Zālēm doti to septiņu ievērojamo kara slimnīcas ārstu, - pulkvežu un ģenerāļu, vārdi, kuri vadīja šo medicīnas kompleksu no 1919. līdz 1940. gadam. Zāļu nosaukumi turpinās atgādināt par par Latvijas armijas virsnieku un šīs vietas nozīmi Latvijas vēsturē.