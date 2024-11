Vakariņas zelta gaismā: kā Jasmīna Simsone glezno Latvijas stāstus

Ar šiem portretiem sākumā biju iecerējusi imitēt baznīcas stiklus un svētbildes. To var uztvert arī kā atsauci uz Svēto vakarēdienu, un angļu valodā izstādes nosaukums ir tieši tāds – The Last Supper. Ļoti gribēju ar vasku uz gleznām atainot stikla atspīdumus, radīt neērtības izjūtu, kāda rodas, ienākot telpā, kur tu esi svešs, bet visi citi ir labi pazīstami savā starpā – it kā skatītājs būtu ienācis kādas ģimenes privātā, ļoti personiskā pasākumā, to iztraucējot.