"Vīrs man uzdāvināja miljonu," Šmite‑Roķe par VID vēstuļu saņēmējiem

"Tā neapmierināto cilvēku skaļā runāšana sociālajos tīklos rada to sašutuma vētru. Ir dažas darvas pilītes tajā mucā, ko mēs sastrādājām dažiem, bet tas tiešām ir atsevišķi. Piemēram, sarakstā iekļuva saimnieciskās darbības veicējs, kurš savu saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu bija savietojis kopā ar privātpersonas kontu. Mēs neiedomājāmies, tas varbūt ir viens gadījums no 70 tūkstošiem, ka PVN atmaksa 90 tūkstošu eiro apmērā no mūsu skatupunkta ir nonākusi fiziskas personas ieņēmumu kontā. Tā nebija kļūda, ka mēs nosūtījām vēstuli, jo cilvēks atbildēja, ka tie ir ienākumi no zemnieku saimniecības PVN atmaksa," pastāstīja Šmite-Roķe.