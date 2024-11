"Filma būs krievu valodā!" Vai tiešām latviešu senioriem nenodrošina pat subtitrus?

To Jauns.lv apstiprina arī Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs Mārtiņš Vilemsons. "RSAC "Mežciems" izmanto Go3 televīziju. Visas filmas tiek rādītas ar subtitriem latviešu valodā. "



Viņš skaidro, ka ir klienti, kuriem tuvinieki iegādājas TV kanālu abonementus un šie sociālās aprūpes centra klienti arī paši var iegādāties/pagarināt abonementu un savās istabiņās skatīties TV raidījumus tādā valodā, kādā vēlas. "Pie šī var piebilst, ka šajā RSAC divvietīgās istabās parasti netiek iemitināti dažādu tautību cilvēki, lai nerodas pārpratumi valodas dēļ, to skaitā, arī skatoties TV. SAC vadība ieklausās klientu vēlmēs, izvēloties filmas. Piemēram, vakar skatījās "Bermontiādi" un piektdien skatīsies "Rīgas sargus". Politiski represētajiem ir iespēja bez rindas saņemt vienvietīgu istabu, un viņi šo iespēju izmanto. Tā kā SAC uzturas dažādu tautību cilvēki, to skaitā arī viena ukrainiete, tad ar cilvēkiem ikdienā tiek runāts valodā, kuru viņi saprot. Ar ukrainieti - krieviski, nevis latviski."