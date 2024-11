Vai Latvijas iedzīvotāji būtu gatavi veikt vērienīgu evakuāciju?

Savs sakāmais te ir arī Valmieras pārstāvim Ričardam Gailumam: “Sadarbības modelis ar valsti mums ir skaidrs, un pašvaldība jau ir nozīmējusi cilvēku, kas no mūsu puses atbild par to. Taču vēl vajadzētu padomāt, ko iesākt situācijā, ja, piemēram, pie mums ierodas bēgļi, bet vietējie ēdināšanas uzņēmumi nevar visus pabarot. Te varbūt nevajag no jauna izgudrot divriteni, bet gan pārņemt militāristu pieredzi. Viņiem ir jau sagatavotas individuālās pārtikas devas, kurās jau iekļauts viss nepieciešamais. Manuprāt, mums nevajadzētu veidot noliktavas, ko piekraujam ar precēm, kam ir ierobežots derīguma termiņš un daļu varbūt sagrauž peles, bet gan uzticēt mūsu uzņēmējiem, kuri jau gatavo militārpersonām domātus pārtikas komplektus, sagatavot tādus arī bēgļiem. Tur taču viss nepieciešamais kaloriju daudzums ir aprēķināts un katrs pats to ēdienu var pagatavot, jo komplektā ir arī sildelements. Ļoti apšaubu, vai krīzes situācijā mums izdosies visur salikt lauka virtuves, kas kūpēs un gatavos pusdienas. Drīzāk jāiet tas ceļš, lai varam cilvēkiem izdalīt jau sagatavotus pārtikas komplektus, kuriem ir ilgs derīguma termiņš.”