Lūk, kādi satiksmes ierobežojumi Lāčplēša dienā gaidāmi Rīgā

Pirmdien, 11. novembrī, no plkst. 7.00 līdz plkst. 11.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs ielā starp Herdera laukumu un Doma laukumu (abās pusēs), Herdera un Doma laukumā, kā arī 11. novembra krastmalas paralēlās ielas posmā no Poļu gātes līdz Bīskapa gātei. Savukārt no plkst. 12.00 līdz plkst. 23.00 apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā 11. novembra krastmalas labās puses posmā no Daugavas gātes līdz Vanšu tiltam.