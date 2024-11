Viss sākās ar gultu. Sporta skolotājs Matīss Mickus koka paletes pārvērš meistardarbos

“Tas tāds standarts. Ja vajag ko sarežģītāku, aizņemos no galdnieka Daiņa, piemēram, biezumēveli. Man šī ideja paķērās, jo materiālu agrāk varēja dabūt arī par velti. Tagad, protams, citi laiki, par brīvu vairs nevar dabūt, un labas paletes arī labi maksā. Paletes arī ir koks, varbūt mazliet neglītāks, bet vajag nedaudz apstrādāt, un ļoti daudziem jau ir tā fīča. Tas it kā ir neglīts, bet tu no tā kaut ko izveido, un tas kļūst skaists. Kā mans pirmais darinātais pulkstenis, kurš aizceļoja uz Ameriku, un tagad man pat mazliet žēl, ka pats to nepaturēju,” pasmaida Matīss.