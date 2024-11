Latvijā jāpilnveido žurnālistu aizsardzības mehānismi

Skulte norādīja, ka viena no jomām, kuru nepieciešams pilnveidot, ir informēšana par SLAPP, proti, tiesībsargājošo institūciju izmantošanu, lai ierobežotu žurnālistu un mediju darbību. Viņa pauda, ka šis jēdziens nav labi zināms, tāpēc arī tā gadījumi netiek identificēti, un tie ir sarežģītāki it īpaši reģionos. Līdz ar to nepieciešams SLAPP nostiprināt likumdošanā, rosina pētnieki. Pētījuma veikšanu atbalsta Kultūras ministrija. Tas vēl turpināsies līdz šā gada beigām.