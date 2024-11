Kā vienā mirklī Kalningi un Ozolingi kļuva pat Kalniņiem un Ozoliņiem

Karā nekādi neiztikt bez varoņiem, vienalga, īstiem vai izdomātiem. Krievijas impērijā kara pirmajās dienās par šādu varoni kļuva kazaks Kuzma Krjučkovs, kurš kā pirmais saņēma Jura krustu. Preses izklāstā varoņdarbs izskatījās apmēram šādi: veicot izlūkošanu, Krjučkovs kopā ar vēl četriem kazakiem pamanījis vācu kavalērijas vienību 22 cilvēku sastāvā. Neraugoties uz pretinieka pārspēku, Kuzma meties vāciešiem virsū un viens pats kapājis viņus ar zobenu un dūris ar pīķi, līdz piesteigušies biedri un kopīgiem spēkiem ienaidniekus piebeiguši, turklāt personiski Krjučkovs ticis galā ar 11 no viņiem. Tika pat ziņots, ka nevienlīdzīgajā kaujā Krjučkovs guvis 16 ievainojumus, bet viņa zirgs – vienpadsmit. Vēlākajos aprakstos jau ienaidnieku skaits auga augumā un sasniedza trīsdesmit divus. Krietni vēlāk gan parādījās arī piezemētākas un ticamākas notikušā versijas. Kāda no tām vēstīja, ka patiesībā Kuzma nogalinājis tikai vienu vācieti, toties tas bijis komandieris, kura nāve pārējos izraisījusi apjukumu, un viņi metušies bēgt. Mūsdienu vēsturnieki uzskata, ka sadursme starp četru kazaku vienību un apmēram 20 vācu kavalēristiem tiešām bijusi un Krjučkovs pat vienu no viņiem nošāvis, taču kā uzvarētāji kazaki no šīs kaujas izgājuši tikai tāpēc, ka palīgā piesteigušies krievu kājnieki. Bet par varoni viņu padarījis krievu 1. armijas komandieris Pauls fon Rennenkampfs, kurš apmeklējis hospitāli un kā pašam pirmajam šajā karā piešķīris Kuzmam Jura medaļu. Godīgāk gan būtu bijis apbalvot kazaku vienības komandieri Astahovu, kura nopelni bija lielāki, taču saskaņā ar apbalvojuma reglamentu viņš kā komandieris to varēja saņemt tikai tad, ja būtu iesaistījies cīņā vismaz ar pretinieka vadu, taču šajā gadījumā vācu vienība bija mazāka.