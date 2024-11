Kas bija ģenerālvirsaiši? Kā radās Latvijas karavīru formastērpi

1918. gada beigās virsnieki dienestā latviešu vienībās tika uzņemti ar Krievijas armijas pakāpēm. Pirmo vienoto jauno dienesta pakāpju sistēmu ieviesa 1919. gada 28. februārī, kad Apsardzības ministrija izdeva pirmo pavēli par ietērpu, atšķirības zīmēm un dienesta pakāpēm latviešu karaspēka vienībās. Pavēlē bija teikts: “Lai veicinātu Latvijas kareivjos viņu īpatnības apziņu un pārtrauktu arī ārīgos sakarus, kas viņus kādreiz saistījuši ar Krievijas armiju.” Saskaņā ar šo pavēli apģērbs sastāvēja no mēteļa (šineļa), frenča, cepures, biksēm un apaviem. Cepures forma pavēlē nebija noteikta, bet vēlākais Latvijas militārais atašejs Vācijā pulkvedis Aleksandrs Plensners atmiņās raksta, ka karavīri nesāja tolaik civiliedzīvotāju vidū, sevišķi Vidzemē, populāru galvassegu – naģeni ar stāvu un cilindrisku aploku, darinātu no pelēkas vadmalas, ar plakanu virsu, arī cepures nags bija apvilkts ar vadmalu. Tautā to sauca par Veidenbauma cepuri, bet karavīru vidū ieviesās apzīmējums Baloža cepure. Acīmredzot tas tāpēc, ka tieši Neatkarības rotas komandieris viens no pirmajiem nacionālās armijas karavīriem sāka tādu nēsāt, vēl pirms oficiālās apstiprināšanas.