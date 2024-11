Krāpnieki izliekas par mobilo sakaru operatoriem un cenšas izvilināt bankas kontu pieejas datus

Bankas "Citadele" IT drošības daļa aicina šādas sarunas uzreiz pārtraukt un uzsver, ka mobilo sakaru operatoru darbinieki nekad nejautās ar bankas datiem saistītus jautājumus.

Zvana laikā viltvārži stāsta, ka klientam ir beidzies līguma termiņš un pakalpojumu turpmākai saņemšanai ir nepieciešams to atjaunot. Pēc tam, iespējams, tiek pieprasīts ievadīt Smart-ID, "MobileSCAN" kodu vai veikt citas darbības it kā savas identitātes apstiprināšanai.