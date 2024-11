“Šai sakarā var saukt vienu piemēru pēc otra. Sākot jau ar stulbajām sankcijām pret Krieviju, kuru rezultātā Krievija kļuvusi vēl bagātāka. Un sankcijām pret Ukrainu, ka tā nedrīkst šaut ar ieročiem (uz Krieviju), kurus tā arī tai neiedod. Kaut kādi murgaini (palīdzības) 61 miljardi dolāru, pie kuru nepiešķiršanas vainīgi it kā republikāņi... Ukrainai iedod tikai kādus pusotru-divus miljardus, no tiem, kas tiek prasīts. Nemaz nerunājot par to, kā Ukrainu uzmeta 2022. gada Krievijas uzbrukuma laikā. Tika apsolītas lidmašīnas, bet tad pēkšņi neiznāca un tā tālāk...