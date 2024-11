Piemirstais augstais Latvijas militārais apbalvojums – Aizsargu Nopelnu krusts

Pastāvējis nerakstīts princips, ka Aizsargu Nopelnu krustu pasniedz vienam no tūkstoša aizsargu. Līdz ar to jāsecina, ka ar to tika apbalvoti simtiem aizsargu un aizsardžu (1940. gadā Latvijas okupācijas brīdī Latvijā Aizsargu organizācijā bija 60 684 dalībnieku (no tiem - 31 874 aizsargi, 14 810 aizsardzes un 14 000 jaunsargi). Bez Latvijas aizsargiem šo Nopelnu krustu saņēmuši arī 196 ārvalstnieki, 245 sabiedriskie darbinieki un 205 Latvijas armijas karavīri. Kopējais apbalvoto skaits lēšams uz dažiem simtiem.