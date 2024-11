Stulbums, vai kaitniecība? Kremļa propaganda Latvijas kinoteātros

Pirms brīnīties par to, kādēļ latviešiem tik ļoti gāja pie sirds krievu kino, atcerēsimies, ka līdz pat 1940. gadam jūtami lielāka nepatika presē un arī sabiedrībā valdīja pret vāciešiem, nevis pret krieviem un PSRS. Kad 1932. gadā Rīgā ar viesizrādēm uzstājās no Berlīnes atbraukušais aktieris H. Timings, avīzes sacēla lokāla mēroga vētru par to, ka vienu no izrādēm uzņemošā puse, Vācu drāmas teātris, sarīkoja Nacionālajā teātrī. “Mums liekas, ka Nacionālais teātris, kas saņem lielas summas no valsts, nav tā vieta, kur vāciešiem demonstrēties kāda vācu aktiera viesošanās gadījumā, jo taisni šīs sabiedrības aprindas, kas grupējas ap vācu drāmu, ir vienmēr noliegušas latvju kultūru,” šķendējās laikraksts Filma un Skatuve, atgādinot, ka Rīgas dome grūti saprotamu iemeslu dēļ vācu teātrim ir izsniegusi 16 000 latu avansu.