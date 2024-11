Kā ļaudis varēja būt tik cietsirdīgi ... un vienaldzīgi? Dzīvnieku patversme lūdz palīdzību smagi ievainota kaķa ārstēšanai

"Un, neskatoties uz to, viņi visi pateicībā skrien laizīt Tev rokas un glausties gar kājām, iekāpt klēpī un murrāt! Neskatoties uz to - ka tieši cilvēku darbību vai bezdarbības rezultātā viņi ir nonākuši neapskaužamā situācijā, cīnoties par elementāro eksistenci, pārtiku, dzīvību! Nepaliec vienaldzīgs! Nenocietini savu sirdi pret apkārtējo ciešanām! Varbūt Tu esi vienīgais, kas spēs viņam palīdzēt!! Un nesaki, ko tad es - gan jau kāds cits! Ja katrs no mums sniegtu palīdzīgu roku, un vienalga - bērniem, dzīvniekiem vai veciem cilvēkiem - Pasaule kļūtu daudz, daudz reižu labāka! Palīdzi viņiem izdzīvot! Palīdzi šim kādreiz tik skaistajam runcim atkopties un atkal ļauties cilvēka glāstiem! Palīdzi palīdzēt!"