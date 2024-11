Lai turpinātu lietot internetu, vairākiem tūkstošiem cilvēku jāmaina SIM kartes vai pat tālruņi

Tikmēr mobilais operators “Bite” pagaidām no 3G tīkla atteikties negrasās. “Šajā tehnoloģijā ir krietni vairāk zvanu, apmēram 30-35%. Un tas arī ir iemesls, kāpēc mēs vēl turam šo tīklu, jo pēc tā ir nepieciešamība. Tanī brīdī, kad mēs ar resursiem spēsim nodrošināt gan 4G, gan 2G zvanus, tas būt tas brīdis, kad mēs varētu izskatīt atteikšanos no 3G tehnoloģijas,” atklāj Raivis Ezergailis, “Bite” Tehniskā atbalsta nodaļas vadītājs. Taču agri vai vēlu arī “Bite” slēgs 3G. Jo atteikšanās no trešās paaudzes tīkla, kas bija pats interneta sākums, ļaus atbrīvot frekvences un līdzekļus, lai stiprinātu 4G un 5G.