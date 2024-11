Viedoklis: uzņēmēji var palīdzēt glābt demogrāfiju...

Ļoti gribētos, lai Latvijā mēs neaprobežotos tikai ar muldēšanu par demogrāfiju un tai veltītu konferenču rīkošanu, bet arī pie mums parādītos uzņēmēji, kuri ir gatavi demogrāfijas uzlabošanu atbalstīt finansiāli. Jā, tas ir dārgi, taču, no otras puses, ja uzņēmuma darbiniekiem nedzims bērni, tad tauta izmirs, un pēc kāda laika uzņēmēja mantiniekiem vairs nebūs, kur ņemt darbiniekus. Protams, no uzņēmēja šībrīža interešu viedokļa pabalstus maksāt varbūt nav izdevīgi, jo skaidrs, ka, piedzimstot bērnam, kāds no vecākiem vismaz uz gadu izkritīs no aktīvo darbinieku rindām, toties nākotnē šāda pieeja noteikti atmaksāsies.