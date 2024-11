Zaudētā Latvijas bagātība, kas jau 60 gadus atrodas zem ūdens: neticamais stāsts

Staburags bija apmēram 18,5 metrus augsta saldūdens kaļķiežu klints Daugavas ielejas kreisajā krastā, dolomītu kraujas malā. Staburags veidojies, avotam šķīdinot Daugavas krastu dolomīta klintis un veidojot avotkaļķa masīvu gar ūdenskrituma ceļu. Staburaga avots veidoja klints pārkares, kas ik pa laikam no sava svara nogruva. No zemes lauzās ledusauksts ūdens. Pirms appludināšanas Staburags bija viens no izcilākajiem Latvijas dabas pieminekļiem. Tā ir vieta, kuras vairs nav, Latvijas iedzīvotāji to ar skumjām atceras vēl joprojām.