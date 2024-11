Aptauja: rīdzinieki uzskata, ka pilsētā valda pārāk liela agresija satiksmes dalībnieku starpā

Kopumā 65% aptaujas dalībnieku ir pārliecināti, ka pilsētā valda pārāk liela agresija satiksmes dalībnieku starpā. It īpaši uz to norāda jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem – tā atbildējuši 72%. Eksperti atgādina – konfliktus un spriedzi var radīt ne tikai neapmierinātība ar noteikumu pārkāpējiem, bet arī īgnums pret tiem satiksmes dalībniekiem, kuri noteikumus ievēro skrupulozi.