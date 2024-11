Pirmo reizi vēsturē TEDx pasākums notiks pilnībā latviešu valodā

Pasākuma TEDxRigaTechnicalUniversity tēma ir YOU 2.0, un tā laikā 12 runātāji dalīsies savos stāstos par to, kā cilvēki pielāgojas un mainās brīžos, kad dzīve piedāvā neparedzamus izaicinājumus. runātāji dalīsies pieredzē, akcentējot - lai sasniegtu izvirzītos mērķus, dažkārt ir nepieciešams iziet no komforta zonas un izveidot jaunu savas dzīves versiju.