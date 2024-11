Pieaug centieni apklusināt žurnālistus, ceļot neslavu un vainojot viņus finanšu pārkāpumos

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) pārstāve Kitija Balcare atklāj, ka aizvadīto trīs gadu laikā ir satraucoši pieaudzis apsūdzību skaits par finanšu pārkāpumiem, kuru mērķis ir izdarīt spiedienu, tuvināt un apklusināt neatkarīgos žurnālistus un plašsaziņas līdzekļus. No kopumā 120 UNESCO izskatītajiem gadījumiem laika posmā no 2005. līdz 2024.gadam 60 procenti notikuši laikā no 2019. līdz 2023.gadam.