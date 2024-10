Hosams Abu Meri: slimnīcu optimizācija – ceļš uz veselības nozares noturību

“Pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos ir kritiski svarīgi stiprināt gatavību un noturību stāties pretī veselības krīzei – medicīnas sistēmas efektivizēšana ir reģiona valstu uzmanības centrā. Skandināvija šajā ziņā ir viens no flagmaņiem, tādēļ vizītē Dānijā galvenā prioritāte bija labās prakses pārņemšana. Lai stiprinātu veselības nozares noturību, uzlabojot savlaicīgu piekļuvi kvalitatīvai veselības aprūpei un speciālistu pieejamību, viens no Latvijā aktuālākajiem jautājumiem ir slimnīcu tīkla optimizācija. Dānija jau vairākus gadus iet šo ceļu un tās pieredze rāda, ka viens no būtiskiem pārmaiņu blokiem ir slimnīcu pakalpojumu centralizācija un cieša sadarbība starp aprūpes līmeņiem,” noslēdzot vizīti Kopenhāgenā, Dānijā, sacīja veselības ministrs Hosams Abu Meri.