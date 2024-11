Kļavlapu skandāls Jelgavā, izspārdītie autospoguļi Jēkabpilī un Svētes palieņu takas siets: kriminālā province

Daugavpilī galvassāpes pašvaldības policijai sagādā pamesto automašīnu saimnieki, kuri par saviem spēkratiem neliekas ne zinis, kā arī to privātmāju iedzīvotāji, kuriem uzspļaut kā un kur izmest savus radītos atkritumus pēc rudens sakopšanas talkām. Savukārt kādu jelgavnieci satraukusi pārliekā pašvaldības kārtības sargu uzcītība, kuri sacēluši jezgu ap pāris sagrābtu nodzeltējušu kļavlapu čupiņām. Toties kāds blogeris no Beļģijas it nebūt neķer kreņķi par to, ka Salacgrīvas autoostas vienīgajā tualetē nav krampītis.