Prasījās spridzināt ukraiņus - taksistam Sidorovam par spiegošanu Krievijas labā piespriež septiņus gadus cietumā

11. jūnijā Sidorovs sūtījis informāciju, ka todien bijis daudz pasūtījumu no militārpersonām, kuras braukušas no Rīgas uz Lielvārdes bāzi. Sidorovs apgalvojis, ka militārpersonas esot bijušas alkohola reibumā un tās vestas uz bāzi no bāriem.