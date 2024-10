Latvijas Krievu savienība lūdz karali Čārlzu III, lai viņš aizstāv Rīgā demontējamo Barklaja de Tolli pieminekli: "Viņš taču ir jūsējais!"

Jāpiebilst, ka Pagors nav pirmais, kas vēršas pie kādas rietumvalsts vadītāja, lai viņš iejauktos kāda vietēja jautājuma labvēlīgā atrisināšanā. 2015. gadā modes dizainers Gints Bude vērsās vēl augstāk — pie ASV prezidenta Baraka Obamas, kā arī ietekmīgajiem laikrakstiem "The New York Times” un "The Washington Post”, lai viņi palīdzētu tikt galā ar sociālajā vietnē "Facebook'" valdošo visatļautību.