Latvijas pavārs triumfē starptautiskajā gastronomijas konkursā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "Cupi's Spoon"

Lai palīdzētu Latvijas pārstāvjiem sagatavoties konkursam, pirms došanās uz Horvātiju, abi konkursa dalībnieki saņēma vērtīgu atbalstu arī no lielākā Latvijas ēdinātāja – “Baltic Restaurants”. Uzņēmums nodrošināja nepieciešamo finansējumu, kā arī organizēja īpašas meistarklases, lai palīdzētu laureātiem pilnveidot savas prasmes. Māris saņēma vērtīgus padomus no pieredzējuša šefpavāra Sandija Volinska, lai vēl labāk sagatavotos sacensībām. Arī Tomu Aleksanderu apmācīja kokteiļu pagatavošanā viens no Latvijas labākajiem bārmeņiem – Andris Reizenbergs.