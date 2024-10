Banka klientei aptur 50 eiro pārskaitījumu viena zīmīga vārda dēļ

Sociālajā tīklā “X” Ance Tarvida raksta, ka kopā ar draudzeni, kura bija atbraukusi ciemos no Somijas, sestdien apmeklēja restorānu “Riviera”. Ance stāsta, ka samaksāja par rēķinu 50 eiro. Pēc tam draudzene viņai šo summu – 50 eiro (no sava Somijas konta) – pārskaitīja atpakaļ, maksājuma mērķī norādot vārdu “Riviera”. Drīz pēc tam Ance saņēma ziņu no “Swedbank”, ka pārskaitījums tika apturēts un viņai ir jāpaskaidro darījums. “Klau, nu, šis nav ta kā drusku par pārspīlētu 50 eur dēļ? Šitas man atgādina drusku atsevišķas pārdevējas "Douglas", kuras tevi uzskata par zagli jau tad, kad vienkārši paej garām veikalam," raksta Ance.