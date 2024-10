FOTO: makšķerēšanas sacensībās Jelgavā noķerta dižlīdaka

Kopējā lomā tika ieskaitītas piecas līdakas, ne mazākas par 50 centimetriem, pieci zandarti, ne mazāki par 45 centimetriem, un pieci asari, ne mazāki par 25 centimetriem. Šoreiz starp līderiem bija ļoti sīva cīņa. Pirmo vietu no otrās šķīra vien četri punkti, bet otro no trešās – 12 punkti. Summējot punktus par noķertajām zivīm, šogad 1. vietu izcīnīja Guntis Blekte un Artūrs Apšukrapšis. Viņi noķēra četras līdakas un vienu zandartu. Otro vietu izcīnīja Gints Zariņš un Kaspars Šverns, kuri paguva ne tikai noķert piecas līdakas, bet arī izvilkt no upes vairākus maluzvejnieku tīklus. Trešie – Vitālijs Vilcāns un Staņislavs Osipovs, kuri oktobra sākumā Latvijas izlases sastāvā izcīnīja 2. vietu pasaules čempionātā spiningošanā no laivām. 2023. gadā sacensībās “Lielupes līdaka” uzvarēja Edgars Lakstīgala un Egils Cinis – viņu loms bija piecas līdakas: 50, 54, 71, 80 un 82 centimetrus garas.