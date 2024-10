“Sāpju nauda” Saeimā netikušajām partijām tērēta arī algām valdei un polittehnologu lekcijām

Šī iemesla dēļ Kustības “Par!” vadībai pēc neveiksmīgajām vēlēšanām kampaņas parādu segšanai nācās samesties – tūkstošos eiro mērāmas summas atvēlēja visas trīs toreizējās līdzpriekšsēdētājas, grāmatvede un arī izpilddirektors. Kustības “Par!” izpilddirektors un valdes loceklis Miks Celmiņš šos ziedojums skaidro šādi: “Mēs bijām plānojuši kampaņai veltīt, investēt aptuveni 100 tūkstošus, mēs iztērējām par 10 tūkstošiem mazāk, mēs arī ietaupījām. Bet, protams, mēs cerējām iegūt krietni vairāk varbūt gan ziedojumos, gan biedru naudās. Un tad, kad pienāca laiks atmaksāt visus šos rēķinus, mēs sapratām, ka varbūt tā mūsu darbība, lai piesaistītu ziedojumus un biedra naudas tieši no valdes un no kampaņas vadības grupas nebija tik aktīva, kā mēs to sākotnēji bijām plānojuši. Līdz ar to vajadzēja arī vairāk pašiem iesaistīties un ziedot, un maksāt biedru naudu, cik nu katrs to varēja atļauties.” Pašvaldību vēlēšanās, kas notiks nākamgad, valsts finansējumu gan noteikumi ļauj izmantot arī faktiski izjukušu apvienību partijām.