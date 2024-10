FOTO: Riga IFF kulminācija - galveno balvu iegūst ukraiņu režisores Žurbas dokumentālā filma "Lēni degošās zemes dziesmas"

Par festivāla galvenā konkursa, RIGA IFF pilnmetrāžas filmu konkursa laureāti, mākslinieka Ervina Broka veidoto bronzas statuetes un 10 000 EUR naudas balvas ieguvēju tika atzīta Olhas Žurbas dokumentālā filma "Lēni degošās zemes dziesmas"(Songs of the Slow Burning Earth). To žūrija raksturojusi kā "aizkustinošu filmu, kas ar nesalaužamu garu un godīgā, cieņpilnā veidā ataino skaudro kara realitāti ārpus kara frontes".