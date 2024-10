Gada laikā pieaudzis iedzīvotāju satraukums par iespēju apmaksāt komunālos maksājumus

“Neskatoties uz to, ka šoruden, salīdzinot ar pērnā gada rudeni, dabasgāzes, elektrības un cita kurināmā cenas ir samazinājušās, sabiedrības noskaņojums nav uzlabojies, bet tieši pretēji – ir pieaudzis iedzīvotāju skaits, kurus satrauc iespējamais apkures izmaksu pieaugums. Kā liecina mūsu veiktās aptaujas, pirms gada uz šādu satraukumu norādīja 48 % iedzīvotāju, šogad – jau 54 % iedzīvotāju. Iespējams to var skaidrot ar vispārējo cenu kāpumu gada laikā un pieaugošām iedzīvotāju bažām par savām finanšu iespējām,” stāsta “Elenger” valdes priekšsēdētājs Dāvis Skulte. “Kliedējot iedzīvotāju satraukumu par dabasgāzes pieejamību, vēlos teikt, ka tam nav pamata, jo gāzes piegāde uz Latviju un Eiropu tiek veikta no vairākiem, ar Krieviju nesaistītiem reģioniem. “Elenger” kā lielākajam privātajam dabasgāzes importētajam Baltijā situācija ir izteikti stabila, jo mēs esam vieni no retajiem reģionā, kas paši iegādājas un atved dabasgāzi no ASV un Norvēģijas, un tas mums ļauj klientiem piedāvāt izdevīgāku cenu un uzticamāku piegādi.”