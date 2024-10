Neērti pieminekļi un ielu nosaukumi: kā Latvijā lemj, ko paturēt un ko novākt?

Tieši tā, jo krāsainais metāls bija vērtība. Bija domāts pēc kara pieminekļus atvest atpakaļ un uzstādīt no jauna, taču, tā kā karš beidzās ar Krievijas impērijas sagrāvi, nekas no tā neiznāca. 1923. gada lēmums bija pieņemts ar domu, ka šādiem pieminekļiem, kas nu vēl bija palikuši, no Latvijas zemes jāpazūd. Taču pati ideja par iepriekšējā režīma simbolu likvidēšanu nāk vēl no Lielās franču revolūcijas laikiem, kad tika izdots dekrēts, kas noteica, ka visi ar feodālismu un cilvēku apspiešanu saistītie pieminekļi jāaizvāc no publiskās telpas.