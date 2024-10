Vizinājās sev uzdāvinātā auto ar marihuānas burku — policija Cēsīs aptur kādu jaunieti

Turpinot pārbaudi, vadītājs mēģināja atbrīvoties no stikla burkas, kas atradās automašīnas salonā, to izmetot no automašīnas. Taču, veicot notikuma vietas apskati, stikla burka tika atrasta. Tajā atradās zaļganbrūnas krāsas augu valsts izcelsmes viela. Vadītājs norādīja, ka tā ir narkotiskā viela — marihuāna, un mēģinājis atbrīvoties no pierādījumiem, lai izvairītos no atbildības par narkotisko vielu pārvadāšanu un glabāšanu.