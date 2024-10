FOTO, VIDEO: kas notiek pie "Radisson Blu Hotel Latvija"? Kvartālā manītas daudzas Valsts policijas ekipāžas

No 22.oktobra plkst. 20.00 līdz 24.oktobra plkst. 20.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Baznīcas ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai. Kā arī no 22.oktobra līdz 26.oktobrim nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu, gājēju, elektroskrejriteņu, velorikšu un velosipēdu satiksme: