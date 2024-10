Piemērs latvietim Zviedrijā. Pāvila Johansona atceres vakars Stokholmā

Sarīkojums pārcelts uz lielāku - uz Igauņu namu Stokholmā. Zīmīgi, ka tieši Igauņu namā 2019. gadā bija arī Pāvila Johansona pēdējā muzikālā uzstāšanās Stokholmā - plates “Vilcienā” piecdesmitgades svinības.

“Arī Igauņu namā sarīkojums “Pāvils un patskaņi” jau labu laiku iepriekš bija izpārdots, un mēs tik un tā turpinājām saņemt e-pastus ar jautājumiem, kā vēl varētu tikt iekšā,” atceras S. Rirdance. Viņa priecājas, ka vakaru apmeklēja vismaz 100 cilvēki, no tiem vairāki bija mērojuši ceļu no Rīgas, kā arī no Skones Zviedrijas dienvidos un pat no Somijas.