Māte filmē savu meitu, bet pēkšņi caur kameras objektīvu pamana kaut ko ļoti biedējošu
Simmi Larkina no Pensilvānijas vēlējās iemūžināt ikdienišķus mirkļus no savas ģimenes dzīves: trīs gadus vecā Elle ar sajūsmu stāstīja par tuvojošās dzimšanas dienas svinībām un ēda sulīgu ābolu. Parasts, mīļš video, ko ģimenes parasti glabā. Tomēr pēc dažām sekundēm, skatoties caur kameras objektīvu, māte pamanīja kaut ko pavisam citu, kas viņā izraisīja satraukumu.
Ģimenes video pēkšņi pārstāja būt tikai mīļi kadri, kad māte ekrānā pamanīja kaut ko, kas lika rīkoties. Kadros redzams, ka maziņā Elle pēkšņi sāk kasīt zodu un kaklu, uz ādas parādās sarkani plankumi, un bērns kļūst nemierīgs. Simmi saprata, ka kaut kas nav kārtībā, pārtrauca filmēšanu un apskāva meitu.
Vēlāk Larkina žurnālam "Newsweek" pastāstīja, ka viņas meitas kakls bieži niez ekzēmas un alerģijas dēļ pret vidi, piemēram, putekļiem. Tieši tas, kopā ar faktu, ka Elle iepriekš ābolus ēda bez problēmām, padarīja situāciju tik mulsinošu.
@lovethelarkins Who knew she could eat a peeled apple but not the peel itself. A couple years later and she’s still allergic to a lot of things 😭 #allergies #weirdallergies #toddlerallergy ♬ original sound - Simmy - Philly - SAHM
"Mēs viņai devām ābolus, ābolu ievārījumu un sulu," skaidroja māte. "Taču šoreiz viņa pirmo reizi apēda ābolu ar mizu. Pat prātā neienāca, ka tieši miza varētu būt iemesls."
Kad pēc dažām minūtēm izsitumi pastiprinājās, Simmi deva bērnam "Zyrtec" pēc alergologa norādījumiem, un reakcija ātri rimās. Vēlāk, mēģinot atkārtoti - atkal ābols ar mizu, atkal tā pati reakcija - māte bija pilnīgi pārliecināta.
Ģimene sazinājās arī ar ārstu. Lai gan jaunu pārtikas alerģiju rašanās nav izslēgta, ārsts uzskatīja par ticamāku jutīgumu tieši pret ābola mizu vai iespējamu piesārņojumu.
Lārkinu ģimenei alerģijas ir ikdienišķa parādība. Ellija bija vai joprojām ir jutīga pret olām, zemesriekstiem, vēžveidīgajiem, lasi, sarkano gaļu, lēcām, putekļiem un suņiem; par laimi, daudzas alerģijas viņa pāraug.
Mājas tika atbrīvotas no paklājiem, darbojas vairāki gaisa attīrītāji, un pat ģimenes suns, kas nemet spalvu, var radīt problēmas - ja suns pieskaras vai nolaiza Elliju, uz viņas ādas parādās nātrene.
Simmi video ātri kļuva populārs "TikTok", sasniedzot vairāk nekā divus miljonus skatījumu. Komentāru sadaļa piepildījās ar cilvēkiem, kuri dalījās līdzīgā pieredzē: "Mans brālis bija alerģisks pret persiku mizām, bet pret mīkstumu problēmu nebija," rakstīja viens. "Pieaugušā vecumā man attīstījās briesmīga alerģija pret zemesriekstiem un āboliem. Bērnībā es tos ēdu kilogramiem," atzīmēja cits.
Mātes teiktais: viņi tikai sāk meklēt, kuri alergēni visvairāk ietekmē Elliju. "Šis video pievērsa uzmanību tam, par ko daudzi nav dzirdējuši. Nākamnedēļ mums ir tikšanās ar alergologu, un mēs uzdosim visus šos jautājumus," sacīja Simmi.