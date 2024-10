Viedoklis: vai migranti tiešām ir "jaunatbraucēji"...

Īstenībā stāsts par migrāciju ir plašāks. Pirmām kārtām nelegālo imigrantu transportēšana uz Eiropu ir milzīgs bizness. Sajaucot jēdzienus "bēglis" un "nelegālais imigrants", mēs pazaudējam fokusu. Bēgļi ir ukraiņi, kuri bēg no kara un mēs viņiem no laba prāta palīdzam. Kādam tas patīk, kādam nepatīk, taču ukraiņi ir mūsu kaimiņi, kuru valstī notiek karš - ir tikai normāli, ja tādā situācijā mēs viņiem palīdzam. Bet kādēļ mums vajadzētu uzņemt Sudānas vai Sīrijas migrantus, man nav skaidrs. Pieņemu, ka var būt cilvēki, kuriem nepieciešams patvērums politisku iemeslu dēļ, taču to skaits ir ļoti niecīgs.