Rīgas mērs Ķirsis: Rīgā, iespējams, ir vislabākais ūdens Eiropā!

Savukārt, runājot par ūdens kvalitāti, pilsētas mērs ar optimismu stāsta, ka Rīgā, iespējams, ir vislabākais ūdens Eiropā un to droši var dzert no krāna. “Viss ir atkarīgs no tā, kā ūdens nonāk līdz dzīvoklim. Ja ūdens visu laiku ir kustīgs un jo lielāks ir ūdens patēriņš, jo sistēmā ir labāks ūdens. Jo mazāk to izmantojam, jo vairāk veidojas nogulsnes.”