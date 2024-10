Latvijas mazākā pilsēta aicina uz vietējo ražas festivālu

Durbes kultūras namā plkst.21 koncertēs Svitlana Nianio no Ukrainas, plkst.22 "Amirtha Kidambi's Elder Ones no ASV, plkst.23 "Lumpeks" no Polijas un Francijas, pusnaktī savus klausītājus gaidīs "Zu" no Itālijas.