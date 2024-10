Vai vācieši pilnībā izpirks Latgali? Tāda iespēja pastāv un “vainīgas” ir emisiju kvotas

Darījuma būtība ir ļoti vienkārša: mēs atsakāmies no jebkādiem plāniem šo zemi izmantot lauksaimniecībā, tā vietā to apmežojot un tātad padarot planētu zaļāku, savukārt Brisele to atzīst par pietiekami būtisku ieguldījumu vides aizsardzībā, lai atbrīvotu Latviju no lauksaimniecības emisiju kvotām, bet varbūt pat mīkstinātu prasības arī citos sektoros. Tādas neapstrādātu zemju platības mūsdienās ir "ekstra", ar ko var palepoties vien retā Eiropas valsts - piemēram, vācieši vai beļģi par kaut ko tādu var tikai sapņot.